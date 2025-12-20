В 2025 году россияне чаще всего отдыхали за границей весной

На втором месте по популярности оказалась осень, за ней следует лето, а замыкает рейтинг зима.

При этом самая продолжительная средняя длительность отдыха наблюдается летом — туристы бронируют проживание в отелях на 4 дня. Осенью показатель незначительно ниже — 3,9 дня. Зимой путешественники проводят в отелях в среднем 3,8 дня, а весной — 3,5 дня.

Что касается популярных направлений, то зимой россияне чаще всего выбирали Таиланд: на него пришлось 15,1% всех заказов. В остальные сезоны безусловным фаворитом стала Турция: весной на неё пришлось 12,9% бронирований, летом — 14,7%, а осенью — 15,1%.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказал НСН, что Таиланд, Вьетнам, Индонезия и Китай из-за прямых перелетов и более низкого ценника привлекают российских туристов куда больше, чем Малайзия.

