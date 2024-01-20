В 2024 году у россиян снизится спрос на зарубежные направления

По его словам, в первую очередь этот тренд затронет массовые направления, в частности, Египет.

При этом, Кобищанов отметил, что лидерами по объемам продаж останутся Таиланд, Турцию, ОАЭ и Египет, пишут «Ведомости». Среди других трендов выездного отдыха у российских туристов Кобищанов выделяет возврат зарубежных отельеров к демократичной ценовой политике, а также усиление влияния валютного фактора на фоне падения курса рубля.

Ранее, 18 января, в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) сообщили, что бронирование отелей и туров на лето в Крым начало расти. Так, рост по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составляет от 50 до 100%, передает «Радиоточка НСН».

