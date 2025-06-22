Глава Пентагона заявил, что США уничтожили ядерную программу Ирана
Глава Пентагона заявил, что США уничтожили ядерную программу Ирана. Об этом министр обороны США Пит Хегсет заявил на брифинге после американских ударов по исламской республике в ночь на 22 июня.
Глава Пентагона сообщил, что по приказу президента Трампа Центральное командование США нанесло удары по трём ядерным объектам в Иране — в Фордо, Натанзе и Исфахане.
«Ядерные амбиции Ирана были полностью уничтожены», - сказал Хегсет.
Он подчеркнув, что проведённая операция не была направлена ни против иранских военных, ни против гражданского населения.
Хегсет также сообщил, что США использовали стратегические бомбардировщики B-2 Spirit и противобункерные бомбы GBU-57.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что в ночь на 22 июня США атаковали три иранских ядерных объекта в Исфахане, Натанзе и Фордо и уничтожили объекты по обогащению урана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru