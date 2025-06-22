Глава Пентагона заявил, что США уничтожили ядерную программу Ирана

Глава Пентагона сообщил, что по приказу президента Трампа Центральное командование США нанесло удары по трём ядерным объектам в Иране — в Фордо, Натанзе и Исфахане.

«Ядерные амбиции Ирана были полностью уничтожены», - сказал Хегсет.

Он подчеркнув, что проведённая операция не была направлена ни против иранских военных, ни против гражданского населения.

Хегсет также сообщил, что США использовали стратегические бомбардировщики B-2 Spirit и противобункерные бомбы GBU-57.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что в ночь на 22 июня США атаковали три иранских ядерных объекта в Исфахане, Натанзе и Фордо и уничтожили объекты по обогащению урана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».