Египет в 2023 году посетили рекордные 14,9 миллиона туристов

Египет в 2023 году посетили рекордные 14,9 миллиона туристов, заявил министр туризма и древностей страны Ахмед Иса в ходе заседания египетского правительства.

Туристы из каких стран чаще всего приезжали на египетские курорты, он не уточнил. Предыдущий рекорд был установлен в 2010 году, когда страну посетили 14,7 миллиона туристов.

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Средний чек за тур на курорты Египта на новогодних каникулах составил 220,5 тысячи рублей, сообщает сервис по поиску и бронированию туров Travelata.ru.

А самым дорогим (326 тысяч рублей) стал средний чек за тур в Таиланд в праздничные выходные. При этом цены на отдых в ОАЭ, Таиланде, Шри-Ланке, Египте и Турции во второй половине января 2024 года стали ниже на 30% по сравнению с периодом новогодних праздников. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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