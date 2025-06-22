Жюри «Интервидения» будет состоять из представителей стран-участниц
Состав жюри международного конкурса «Интервидение» будет состоять из представителей стран-участниц. Об этом сообщила ТАСС директор департамента маркетинга и коммуникаций «Интервидения» Анастасия Григорьева.
Григорьева рассказала, что от каждой страны-участницы на мероприятие будет направлен по одному представителю — авторитетному специалисту в индустрии. Таким образом, если в мероприятии примут участие 20 стран, в жюри будет входить 20 человек. Она также подчеркнула, что предусмотрено участие только этих судей, никакие дополнительные члены жюри не будут включены.
Григорьева также отметила, что информация о составе жюри пока держится в секрете и будет обнародована только в июле.
Международный песенный конкурс «Интервидение» состоится в Москве 20 сентября 2025 года на стадионе «Live Arena». В нем примут участие представители минимум 20 стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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