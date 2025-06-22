Жюри «Интервидения» будет состоять из представителей стран-участниц

Григорьева рассказала, что от каждой страны-участницы на мероприятие будет направлен по одному представителю — авторитетному специалисту в индустрии. Таким образом, если в мероприятии примут участие 20 стран, в жюри будет входить 20 человек. Она также подчеркнула, что предусмотрено участие только этих судей, никакие дополнительные члены жюри не будут включены.

Григорьева также отметила, что информация о составе жюри пока держится в секрете и будет обнародована только в июле.

Международный песенный конкурс «Интервидение» состоится в Москве 20 сентября 2025 года на стадионе «Live Arena». В нем примут участие представители минимум 20 стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».