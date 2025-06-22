Пентагон: удары по Ирану не были направлены на свержение власти в Тегеране

Удары по Ирану не были направлены на свержение власти в Тегеране. Об этом на брифинге заявил министр обороны США Пит Хегсет.

Глава Пентагона заявил, что США уничтожили ядерную программу Ирана

«Эта миссия не была и не является сменой режима. Это был точечный удар», - сказал Хегсет, комментируя американские удары по Ирану в ночь на 22 июня.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что в ночь на 22 июня США атаковали три иранских ядерных объекта в Исфахане, Натанзе и Фордо и уничтожили объекты по обогащению урана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: AP / ТАСС
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