Пентагон: удары по Ирану не были направлены на свержение власти в Тегеране

«Эта миссия не была и не является сменой режима. Это был точечный удар», - сказал Хегсет, комментируя американские удары по Ирану в ночь на 22 июня.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что в ночь на 22 июня США атаковали три иранских ядерных объекта в Исфахане, Натанзе и Фордо и уничтожили объекты по обогащению урана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





