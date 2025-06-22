Пентагон: удары по Ирану не были направлены на свержение власти в Тегеране
22 июня 202515:38
Удары по Ирану не были направлены на свержение власти в Тегеране. Об этом на брифинге заявил министр обороны США Пит Хегсет.
«Эта миссия не была и не является сменой режима. Это был точечный удар», - сказал Хегсет, комментируя американские удары по Ирану в ночь на 22 июня.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что в ночь на 22 июня США атаковали три иранских ядерных объекта в Исфахане, Натанзе и Фордо и уничтожили объекты по обогащению урана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru