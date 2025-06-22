СМИ: Задержан вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин

Задержан вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Миллиарды из обороны: Экс-губернатора Курской области обвинили в хищениях

По данным «Базы» Зайнуллин был задержан в субботу, 21 июня. Причина его задержания пока неизвестна.

Как сообщает Telegram-канал Mash, предварительно задержание Зайнуллина связано с расследованием хищений средств, выделенных на строительство защитных сооружений в приграничных районах.

По данным Mash, сумма ущерба около 500 миллионов рублей.

Mash также указывает, что Зайнуллин курирует вопросы управления земельными и имущественными активами Белгородской области.

16 апреля Мещанский районный суд Москвы арестовал экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (более миллиарда рублей) при строительстве оборонных сооружений на границе с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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