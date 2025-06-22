СМИ: Задержан вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин
Задержан вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным «Базы» Зайнуллин был задержан в субботу, 21 июня. Причина его задержания пока неизвестна.
Как сообщает Telegram-канал Mash, предварительно задержание Зайнуллина связано с расследованием хищений средств, выделенных на строительство защитных сооружений в приграничных районах.
По данным Mash, сумма ущерба около 500 миллионов рублей.
Mash также указывает, что Зайнуллин курирует вопросы управления земельными и имущественными активами Белгородской области.
16 апреля Мещанский районный суд Москвы арестовал экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (более миллиарда рублей) при строительстве оборонных сооружений на границе с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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