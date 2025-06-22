Театр Вахтангова планирует представить до восьми премьер в новом сезоне
Коллектив Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в новом сезоне планирует выпустить от шести до восьми премьер. Об этом сообщил ТАСС директор театра Кирилл Крок.
По словам Крока, конкретные детали он пока раскрывать не будет, поскольку сначала необходимо представить планы в Министерство культуры.
«Могу сказать, что мы готовим шесть-восемь спектаклей», - сказал он.
Крок уточнил, что в новые спектакли, в том числе, войдёт постановка главного режиссёра театра Анатолия Шульева. Кроме того, Крок отметил, что в планах продолжить сотрудничество с Галиной Зальцман, чья премьера «Сто бед» в текущем году была очень успешной.
В мае губернатор Севастополя отменил в городе спектакли московского театра имени Вахтангова из-за режиссера Римаса Туминаса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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