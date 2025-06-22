Театр Вахтангова планирует представить до восьми премьер в новом сезоне

По словам Крока, конкретные детали он пока раскрывать не будет, поскольку сначала необходимо представить планы в Министерство культуры.

«Могу сказать, что мы готовим шесть-восемь спектаклей», - сказал он.

Крок уточнил, что в новые спектакли, в том числе, войдёт постановка главного режиссёра театра Анатолия Шульева. Кроме того, Крок отметил, что в планах продолжить сотрудничество с Галиной Зальцман, чья премьера «Сто бед» в текущем году была очень успешной.

В мае губернатор Севастополя отменил в городе спектакли московского театра имени Вахтангова из-за режиссера Римаса Туминаса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».