Парламент Ирана считает необходимым закрыть Ормузский пролив
Парламент Ирана считает необходимым закрыть Ормузский пролив. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на слова члена комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари.
По словам Коусари, парламент пришёл к выводу о необходимости закрытия Ормузского пролива, однако окончательное решение по этому вопросу будет принято Советом национальной безопасности.
В свою очередь командующий ВМС КСИР Алиреза Тангсири также заявил, что Ормузский пролив будет полностью закрыт, если агрессия против суверенитета Ирана продолжится.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в ночь на 22 июня США атаковали три иранских ядерных объекта в Исфахане, Натанзе и Фордо и уничтожили объекты по обогащению урана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru