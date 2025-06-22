Парламент Ирана считает необходимым закрыть Ормузский пролив

По словам Коусари, парламент пришёл к выводу о необходимости закрытия Ормузского пролива, однако окончательное решение по этому вопросу будет принято Советом национальной безопасности.

В свою очередь командующий ВМС КСИР Алиреза Тангсири также заявил, что Ормузский пролив будет полностью закрыт, если агрессия против суверенитета Ирана продолжится.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в ночь на 22 июня США атаковали три иранских ядерных объекта в Исфахане, Натанзе и Фордо и уничтожили объекты по обогащению урана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



