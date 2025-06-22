МИД: Россия решительно осуждает удары США по ядерным объектам Ирана
Россия решительно осуждает удары США по ядерным объектам Ирана. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
«Россия решительным образом осуждает совершенные США на рассвете 22 июня удары по ряду ядерных объектов в Иране», - говорится в заявлении дипведомства.
В МИД России подчеркнули, что решение нанести ракетно-бомбовые удары по территории суверенного государства, независимо от приводимых в его обоснование аргументов, является грубым нарушением международного права, устава ООН и резолюций Совета Безопасности ООН.
Также в ведомстве отметили, что это является новым витком эскалации, которая может привести к дальнейшему подрыву региональной и глобальной безопасности. При этом риск расширения конфликта на Ближнем Востоке значительно возрос.
Кроме того, российское внешнеполитическое ведомство указало, что удары по Ирану нанесли серьезный урон авторитету Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и основанной на нем системе проверки и мониторинга, функционирующей под эгидой МАГАТЭ.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что в ночь на 22 июня США атаковали три иранских ядерных объекта в Исфахане, Натанзе и Фордо и уничтожили объекты по обогащению урана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru