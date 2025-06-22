МИД: Россия решительно осуждает удары США по ядерным объектам Ирана

«Россия решительным образом осуждает совершенные США на рассвете 22 июня удары по ряду ядерных объектов в Иране», - говорится в заявлении дипведомства.

В МИД России подчеркнули, что решение нанести ракетно-бомбовые удары по территории суверенного государства, независимо от приводимых в его обоснование аргументов, является грубым нарушением международного права, устава ООН и резолюций Совета Безопасности ООН.

Также в ведомстве отметили, что это является новым витком эскалации, которая может привести к дальнейшему подрыву региональной и глобальной безопасности. При этом риск расширения конфликта на Ближнем Востоке значительно возрос.

Кроме того, российское внешнеполитическое ведомство указало, что удары по Ирану нанесли серьезный урон авторитету Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и основанной на нем системе проверки и мониторинга, функционирующей под эгидой МАГАТЭ.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что в ночь на 22 июня США атаковали три иранских ядерных объекта в Исфахане, Натанзе и Фордо и уничтожили объекты по обогащению урана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

