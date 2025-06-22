Ушаков: Путин проведет в Китае четыре дня
Многодневные зарубежные визиты президента РФ Владимира Путина, как его будущий визит в Китай, бывают очень редко. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Ушаков подтвердил, что визит Путина в Китай продлится 4 дня с 31 августа по 3 сентября. Помощник президента также уточнил, что во время визита запланировано сразу несколько мероприятий.
«И саммит ШОС, и вместе будем отмечать окончание Второй мировой войны. Так что набирается несколько дней. Редчайший случай», - сказал Ушаков.
15 июня Путин поздравил председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина с днем рождения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru