Ушаков: Путин проведет в Китае четыре дня

Ушаков подтвердил, что визит Путина в Китай продлится 4 дня с 31 августа по 3 сентября. Помощник президента также уточнил, что во время визита запланировано сразу несколько мероприятий.

«И саммит ШОС, и вместе будем отмечать окончание Второй мировой войны. Так что набирается несколько дней. Редчайший случай», - сказал Ушаков.

15 июня Путин поздравил председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина с днем рождения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».