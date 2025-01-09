В 2024 году турпоток в Крым вырос до 6 млн

В Крыму в 2024 году отдохнули чуть более 6 миллионов туристов, что на 16% больше, чем в 2023 году (5,2 млн). Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов.

Самым популярным направлением у отдыхающих стал Южный берег Крыма. Большинство туристов приехали на полуостров через Крымский мост на автобусах и автомобилях (63%), а также поездах (26%). Некоторые добирались через новые регионы, отметил Аксенов в своем Telegram-канале.