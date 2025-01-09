В Севастополе собрали и вывезли 140,7 тонны загрязненного мазутом грунта
9 января 202512:12
В Севастополе всего собрали и вывезли 140,7 тонны загрязненного мазутом грунта, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
По его словам, пляжи очищают в светлое время суток.
Кроме того, как отметил глава Севастополя, в регионе мазут будут ловить в сети, которые закупят и в ближайшее время установят вдоль галечных пляжей.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов допустил ухудшение ситуации с выбросом мазута около берегов полуострова, напоминает журнал «Профиль».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Апельсиновый сок и унитазы: Канада может ввести пошлины на некоторые товары из США
- В Тибете более 61 тысячи человек пострадали от последствий землетрясения
- МО РФ: Украинская сторона потеряла за сутки около 1480 военнослужащих
- В 2024 году турпоток в Крым вырос до 6 млн
- В Севастополе собрали и вывезли 140,7 тонны загрязненного мазутом грунта
- На программу «Земский учитель» направят более 3,2 млрд рублей
- После землетрясения в Тибете зафиксировали более 1,2 тысячи афтершоков
- Роспотребнадзор назвал способ восстановления после праздников
- В Евпатории и Сакском районе Крыма ввели режим ЧС из-за разлива мазута
- Россия заняла 46-е место в мировом рейтинге паспортов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru