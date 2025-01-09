В Севастополе собрали и вывезли 140,7 тонны загрязненного мазутом грунта

В Севастополе всего собрали и вывезли 140,7 тонны загрязненного мазутом грунта, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

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По его словам, пляжи очищают в светлое время суток.

Кроме того, как отметил глава Севастополя, в регионе мазут будут ловить в сети, которые закупят и в ближайшее время установят вдоль галечных пляжей.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов допустил ухудшение ситуации с выбросом мазута около берегов полуострова, напоминает журнал «Профиль».

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ФОТО: губернатор Севастополя Михаил Развожаев
ТЕГИ:ЭкологияКрымНефтепродукты

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