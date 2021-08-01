Увеличивается количество авиарейсов из Минска в Москву

Россия с 1 августа расширяет авиасообщение с Белоруссией, сообщает РИА Новости.

Авиакомпания «Россия» начнет выполнять регулярные рейсы в Египет с 9 августа

Будет увеличено количество рейсов из Минска в Москву и на юг РФ. Количество регулярных рейсов между Москвой и Минском увеличивается с 10 до 20 рейсов в неделю на взаимной основе. Полеты по маршруту Сочи — Минск и Краснодар — Минск будут выполняться с частотой три рейса в неделю на каждом маршруте.

Тем временем, власти Мордовии планируют запустить рейсы из Саранска в Калининград и Казань в 2022 году. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регионального правительства.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:БелоруссияАвиасообщениеАвиаперелеты
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