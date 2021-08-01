Увеличивается количество авиарейсов из Минска в Москву
Россия с 1 августа расширяет авиасообщение с Белоруссией, сообщает РИА Новости.
Будет увеличено количество рейсов из Минска в Москву и на юг РФ. Количество регулярных рейсов между Москвой и Минском увеличивается с 10 до 20 рейсов в неделю на взаимной основе. Полеты по маршруту Сочи — Минск и Краснодар — Минск будут выполняться с частотой три рейса в неделю на каждом маршруте.
Тем временем, власти Мордовии планируют запустить рейсы из Саранска в Калининград и Казань в 2022 году. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регионального правительства.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,3 млн+23 807 / сут.
Умерли
159 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+19 771 / сут.
- Названа валюта, которая заменит россиянам доллар
- Увеличивается количество авиарейсов из Минска в Москву
- В подмосковном парке «Патриот» закроют госпиталь для больных коронавирусом
- В Греции жителей четырех поселений эвакуировали из-за лесных пожаров
- Власти Турции выделили около $6 млн для устранения ущерба от природных пожаров
- При крещении американской подлодки бутылку шампанского разбили с третьего раза
- Ученые: Земля превращается в «пороховую бочку»
- Советский рубль продают в Челябинске за 3,5 миллиона
- В Московском зоопарке панды отпраздновали день рождения
- Поджоги. Эрдоган назвал возможную причину лесных пожаров в Турции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru