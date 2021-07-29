В Мордовии планируют запустить рейсы в Калининград и Казань

Власти Мордовии планируют запустить рейсы из Саранска в Калининград и Казань в 2022 году. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регионального правительства.

Вопрос обсуждался на совещании по развитию авиамаршрутной сети саранского аэропорта при участии врио главы Мордовии Артема Здунова.

Отмечается, что уже начаты переговоры по запуску рейсов. Направления выбраны с учётом туристической привлекательности городов, отмечается в сообщении.



Глава «Авиалинии Мордовии» Александр Кистайкин уточнил ТАСС, что самолеты в Калининград планируется запустить на летний период, в Казань - круглогодично.



В настоящее время прямые рейса из Саранска летают в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Минеральные Воды и Краснодар.

