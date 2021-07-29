Авиакомпания «Россия» начнет выполнять регулярные рейсы в Египет с 9 августа
Авиакомпания «Россия» заявила о готовности начать выполнять регулярные рейсы из Москвы на курорты Египта с 9 августа, передает «ТАСС» со ссылкой на официального представителя компании.
Отмечается, что авиакомпания готова приступить к выполнению рейсов из Москвы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду, необходимые разрешения уже получены от Росавиации.
Ранее сообщалось, что девять российских авиакомпаний запросили у Росавиации допуски на выполнение регулярных рейсов в курортные города Египта после того, как президент РФ Владимир Путин в июле отменил указ о запрете на полеты авиакомпаний из России на курорты Египта.
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