«Две недели - и сезон закрыт». Россияне останутся без летнего отдыха за границей

Летний туристический сезон стартует уже через несколько дней, и россияне пока не могут рассчитывать на заграничные путешествия по самым массовым направлениям: Турция остается закрытой, до курортов Египта приходится добираться на перекладных, а в Грецию летают только регулярными рейсами в Афины. Ситуация по-прежнему в руках оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, который пока не дает «зеленый свет».



Ещё две недели, и летний сезон для желающих отдохнуть за границей будет фактически закрыт, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» президент Национальной ассоциации по развитию туризма Карен Гончаров.