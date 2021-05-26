«Две недели - и сезон закрыт». Россияне останутся без летнего отдыха за границей
Президент Национальной ассоциации по развитию туризма Карен Гончаров рассказал, как туроператоры переживут вновь упущенное лето.
Летний туристический сезон стартует уже через несколько дней, и россияне пока не могут рассчитывать на заграничные путешествия по самым массовым направлениям: Турция остается закрытой, до курортов Египта приходится добираться на перекладных, а в Грецию летают только регулярными рейсами в Афины. Ситуация по-прежнему в руках оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, который пока не дает «зеленый свет».
Ещё две недели, и летний сезон для желающих отдохнуть за границей будет фактически закрыт, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» президент Национальной ассоциации по развитию туризма Карен Гончаров.
«Рынок привык бронировать и планировать все заранее, и сейчас ситуация такая, что в условиях неопределенности никто не может принять никакого решения. Рынок выездного туризма в замершем состоянии. Например, Франция объявила, что она принимает туристов из всех стран с 4 июня, у всех была эйфория, прошла неделя и нет такого, что все ломанулись во Францию. Люди не могут так быстро переориентироваться, взять отпуск, определиться со своими предпочтениями и так далее. Подождем еще две недели, и летний сезон на этом, я думаю, закончится. Через две недели должны были начаться продажи на август-сентябрь. Клиентам и операторам нужен запас времени. Эта ситуация – медленная пытка», - объяснил Гончаров.
По его словам, только российский рынок сегодня позволяет туроператорам оставаться в игре.
«Я не думаю, что возможны банкротства среди туроператоров. Все адаптировались, многие стали заниматься активно Россией. Это отдельный рынок, который их держит. Люди, которые управляют страной на разных уровнях, вдруг обнаружили, что, оказывается, граждане сами распоряжаются своими деньгами. Уже есть случаи, когда отдельные чиновники заявляют, что граждане вывозят 35 миллиардов долларов из страны, которые пригодились бы государству», - отметил Гончаров.
Государству сегодня необходимо воспользоваться ситуацией и развивать новые направления для внутреннего туризма и для увеличения въездных потоков в будущем, подчеркнул он.
«Нужно не облизываться по поводу того, что деньги уплывают за рубеж, нужно создать такие условия, чтобы люди хотели их оставить в России, чтобы приезжали туристы из других стран. Вот мы вывезли, например, 35 миллиардов и привезли 50 миллиардов – тогда это здравый подход. Проблема не в том, что люди уезжают отдыхать в другие страны, а в том, что к нам мало едут. Если мы не будем учитывать граждан СНГ, то к нам 2,5-3 миллиона виз въездных в год со всех стран мира. Во Францию приезжают более 80 миллионов туристов год, а это больше, чем население страны. В Швецию и Германию въезжает почти половина от их населения. Задача по увеличению въездного потока важнее, чем задача удержать людей внутри страны», - объяснил эксперт.
Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение выделить более миллиарда рублей на разработку федеральных туристических проектов в Крыму, на Дальнем Востоке и по Золотому кольцу.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 373 / сут.
Умерли
120 тыс.+406 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+9 135 / сут.
- Россияне имеют право требовать компенсацию от соседей-курильщиков
- Польша опровергла запрет на вхождение самолета «Белавиа» в свое воздушное пространство
- WhatsApp ввел новую функцию для голосовых сообщений
- СМИ: США отправят авианосец на Ближний Восток
- В МИД РФ пригрозили ответить на возможные санкции Британии против «Северного потока-2»
- Amazon купил киностудию Metro Goldwyn Mayer
- В России от коронавируса начали прививать животных
- Стало известно, какое оружие испытывал концерн «Калашников»
- СМИ: К строительству БАМа привлекут до 600 заключенных
- Собянин предложил создать в ресторанах Москвы зоны для вакцинированных гостей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru