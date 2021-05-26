Кабмин направит 1 млрд рублей на разработку туристических проектов в Крыму и на Дальнем Востоке

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение выделить более миллиарда рублей на разработку федеральных туристических проектов в Крыму, на Дальнем Востоке и по Золотому кольцу. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

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Отмечается, что проекты будут содержать оценку ресурсов и потенциала региона и предложения по моделированию туристических потоков и расширению гостиничных мощностей.

На основе этого будет выстроено взаимодействие региональных и федеральных властей для развития туристического потенциала направлений.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 1,8 миллиарда рублей на завершение строительства больниц в ряде регионов страны.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ТуризмДальний ВостокКрым
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