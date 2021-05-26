Кабмин направит 1 млрд рублей на разработку туристических проектов в Крыму и на Дальнем Востоке

Отмечается, что проекты будут содержать оценку ресурсов и потенциала региона и предложения по моделированию туристических потоков и расширению гостиничных мощностей.

На основе этого будет выстроено взаимодействие региональных и федеральных властей для развития туристического потенциала направлений.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 1,8 миллиарда рублей на завершение строительства больниц в ряде регионов страны.

