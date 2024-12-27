«Умный ход отельеров»: В туриндустрии рассказали, что спасет курортный сезон в Анапе

Туристический сектор Краснодарского края минимум на один сезон может лишиться возможности использовать курорты, побережья которых были загрязнены мазутом после ЧП с танкерами у Керченского пролива. Об этом заявил научно-экспертного совета (НЭС) ВООП, научный руководитель Института водных проблем Виктор Данилов-Данильян на пресс-конференции в ТАСС. Мкртчян заметил, что туристы, которые планировали приехать в Анапу в новогодние праздники, уже массово отказываются от поездок.

«На Новый год уже 9 из 10 или 90% туристов отказались ехать в Анапу. Вместо нее люди сейчас активно выбирают Геленджик, Туапсинский район, Сочи, кто-то выбирает Крым, но большая часть туристов остается в Краснодарском крае», - заявил он.

По словам собеседника НСН, раннее бронирование на летний сезон тоже под угрозой, однако ситуация может измениться.

«Обычно уже в декабре люди полным ходом покупают июнь, июль, август. Сейчас мы ждем от отельеров Анапы умного хода, а именно объявления, что цены на лето снижены, и места можно бронировать с небольшой предоплатой в 10-20%. Экологи говорят, что как только температура воды в Черном море будет больше 20 градусов, то есть примерно в апреле-мае, тяжелые фракции мазута, которые сейчас лежат на дне, поднимутся, и опять появятся пятна. В этом случае люди должны иметь право за две недели до поездки получить свои деньги назад без всяких штрафов. Если все это сейчас объявят, то раннее бронирование на лето будет. Если не объявят, то в январе-феврале никто бронировать на лето ничего не будет», - пояснил он.