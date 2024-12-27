«Умный ход отельеров»: В туриндустрии рассказали, что спасет курортный сезон в Анапе
Если на предстоящий летний сезон Анапа не будет доступна для раннего бронирования по сниженной цене, туристы скорее выберут Крым или отдых на Каспийском море, сказал НСН Алексан Мкртчян.
Если отельеры Анапы предложат туристам сниженные цены и гибкую систему бронирования на лето с возможностью отказаться от поездки за две недели до прибытия, курортный сезон еще можно будет спасти. В противном случае россияне скорее отдадут предпочтения Крыму и иным направлениям, заявил в интервью НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.
Туристический сектор Краснодарского края минимум на один сезон может лишиться возможности использовать курорты, побережья которых были загрязнены мазутом после ЧП с танкерами у Керченского пролива. Об этом заявил научно-экспертного совета (НЭС) ВООП, научный руководитель Института водных проблем Виктор Данилов-Данильян на пресс-конференции в ТАСС. Мкртчян заметил, что туристы, которые планировали приехать в Анапу в новогодние праздники, уже массово отказываются от поездок.
«На Новый год уже 9 из 10 или 90% туристов отказались ехать в Анапу. Вместо нее люди сейчас активно выбирают Геленджик, Туапсинский район, Сочи, кто-то выбирает Крым, но большая часть туристов остается в Краснодарском крае», - заявил он.
По словам собеседника НСН, раннее бронирование на летний сезон тоже под угрозой, однако ситуация может измениться.
«Обычно уже в декабре люди полным ходом покупают июнь, июль, август. Сейчас мы ждем от отельеров Анапы умного хода, а именно объявления, что цены на лето снижены, и места можно бронировать с небольшой предоплатой в 10-20%. Экологи говорят, что как только температура воды в Черном море будет больше 20 градусов, то есть примерно в апреле-мае, тяжелые фракции мазута, которые сейчас лежат на дне, поднимутся, и опять появятся пятна. В этом случае люди должны иметь право за две недели до поездки получить свои деньги назад без всяких штрафов. Если все это сейчас объявят, то раннее бронирование на лето будет. Если не объявят, то в январе-феврале никто бронировать на лето ничего не будет», - пояснил он.
Как добавил Мкртчян, пока отельеры, вопреки ожиданиям, повышают цены, что может привести к оттоку туристов в Крым.
«На лето 2024 года стоимость повысили на 15% относительно показателей 2024 года. Летом 2024 года отельеры Анапы заработали очень хорошие деньги. Это был один из лучших сезонов за последние 5-6 лет. При этом они сейчас не размещают бесплатно волонтеров, которые, спасая экологию, непроизвольно спасают и будущий отельный бизнес Анапы. Если цены будут расти, люди будут чаще выбирать Крым, он дешевле, чем Сочи. Катастрофы не будет, у нас огромное побережье. К примеру, можно поехать и на Каспийское море», - заключил он.
Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков сообщал, что работы по ликвидации выброса нефтепродуктов после крушения двух танкеров в Черном море выполнены на 15%. По его словам, основными задачами в настоящее время являются вывоз и утилизация загрязненного грунта, а также очистка акватории и обследование дна, передает «Радиоточка НСН».
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