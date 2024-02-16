ЮФО и СКФО стали лучшими регионами для санаторного отдыха
Южный федеральный округ (ЮФО) и Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) стали регионами-лидерами по санаторному туризму, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование «Яндекс. Путешествий».
Сибирский, Приволжский и Уральский федеральные округа оказались в списке самых быстрорастущих макрорегионов.
Согласно санаторным бронированиям, наиболее востребованными стали Республика Татарстан, Тюменская область, Краснодарский край, Республика Марий Эл, Ставропольский край.
Ранее стало известно, что в 2024 году отдых в российских санаториях подорожает на 10-30%, отмечает «Радиоточка НСН».
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