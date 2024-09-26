Туристический налог с 2025 года появится в Новосибирске
Совет депутатов Новосибирска выступил с предложением ввести с 1 января 2025 года туристический сбор в регионе. Соответствующий проект постановления представлен на официальном сайте мэрии Новосибирска.
Предусмотрено, что в течение первого года налоговая ставка составит 1%, в дальнейшем будет ежегодно возрастать и к 2029 году достигнет 5%. Минимальная сумма сбора составит 100 рублей в сутки.
Налог будет взиматься от суммы оплаты туристов в отелях и хостелах. При этом отдельные категории граждан, включая жителей области, семьи участников СВО, многодетных родителей или молодых родителей студентов старше 18 лет намерены освободить от выплаты.
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому регионы России с 2025 года смогут вводить туристический налог. Ранее о намерении ввести его сообщили власти Карелии. Дополнительные доходы местных бюджетов планируют направить на решение проблем экологии, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru