Оперштаб: В Армавире потушили пожар на нефтебазе после атаки БПЛА
30 мая 202611:18
Екатерина Галайда-Перера
На территории перевалочной нефтебазы в Армамире ликвидировали пожар, возникший в результате падения обломков БПЛА ВСУ. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.
Отмечается, что при ЧП никто не пострадал. По данным источника, на месте происшествия работали 33 человека и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России.
Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что в Ульяновске обломки БПЛА ВСУ упали на территории промзоны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Оперштаб: В Армавире потушили пожар на нефтебазе после атаки БПЛА
- В Омске нашли тело пропавшей сапбордистки
- СМИ: 5 регионов РФ объявили 1 июня выходным днем из-за Троицы
- В МИД РФ вызвали российского посла в Ереване из-за планов Армении вступить в ЕС
- В Ульяновске обломки БПЛА ВСУ упали на территории промзоны
- Умерла оскароносный монтажер «Звездных войн» Лукас
- Парламент ИРИ: РФ получит особые условия в Ормузском проливе
- Митрополит Иларион вернулся в Россию после задержания
- Врач Трампа: Политик в отличном состоянии по итогам обследования
- МИД РФ: Норвегия хочет нацелить РСЗО на Кольский полуостров