Оперштаб: В Армавире потушили пожар на нефтебазе после атаки БПЛА

На территории перевалочной нефтебазы в Армамире ликвидировали пожар, возникший в результате падения обломков БПЛА ВСУ. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.

МО: За ночь силы ПВО сбили 127 БПЛА ВСУ

Отмечается, что при ЧП никто не пострадал. По данным источника, на месте происшествия работали 33 человека и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России.

Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что в Ульяновске обломки БПЛА ВСУ упали на территории промзоны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС/Кумыков Ибрагим
