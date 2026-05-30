В Омске нашли тело пропавшей сапбордистки

По данным источника, тело было найдено на берегу Иртыша в районе села Николаевка.

О пропаже 43-летней Ольги Симочкиной и 40-летнего Анатолия Бойко стало известно в начале текущей недели. Сообщалось, что пара давно увлекалась катанием на сапах. СМИ писали, что мужчина и женщина вышли из дома на бульваре Архитекторов днем 25 мая, они собирались на прогулку по Иртышу.

Согласно одной из версий, пара погибла в результате несчастного случая на воде. Возбуждено уголовное дело.

