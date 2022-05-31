Автобус с туристами из РФ попал в аварию в Турции

Микроавтобус, по предварительным данным, с туристами из России попал в аварию в турецкой провинции Анталья. Пострадали 11 отдыхающих, а также водитель, передает агентство Демирорен.

ДТП случилось в районе Чамъюва уезда Кемер. В микроавтобусе находились 13 пассажиров, они направлялись в город Демре. Водитель не справился с управлением, выехал за пределы дороги и врезался в опору линии электропередачи.

Серьёзно никто не пострадал, к месту аварии прибыли машины скорой помощи и полиция. Генеральное консульство России в Анталье уточняет обстоятельства происшествия.

