Туры в Индонезию подешевели на 4% на фоне падения рупии
Отдых в Индонезии подешевел на фоне падения местной валюты, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Индонезийская рупия ослабла по отношению к другим мировым валютам. Так, в конце прошлого года за один доллар США давали 15,4 тысячи рупий, а в начале лета курс снизился и один доллар стал стоить 16,4 тысячи рупий.
Теперь туры в Индонезию обойдутся на 4% дешевле. Например, недельный отдых с перелетом, проживанием и завтраками на Бали обойдется в108 тысяч рублей на одного.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов ранее сообщил, что отельеры начали снижать цены на туры в Турцию из России из-за низкого спроса, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru