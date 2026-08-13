В Госдуме назвали главное оружие РФ в конфликте на Украине
Главным оружием России в конфликте на Украине являются русские воины, их боевой дух и вооружение. Об этом «Ленте.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
Комментируя публикацию издания Newsweek, в которой говорится, что аномальная жара в Европе стала союзником Москвы в конфликте с Киевом, парламентарий указал, что в России тоже жарко и погодные условия действуют одинаково на обе стороны.
«Русские воины. Вооружение... дух русского бойца, стержень наших солдат, которые одерживают победу и уничтожают противника, — вот это нам помогает», — заключил он.
Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал успешное продвижение российских войск на фронте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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