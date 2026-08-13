СМИ: Прах актера Поднозова развеят над Россией

Около 10 тысяч деревьев высадят в Москве в этом году

Развитие Московского транспортного узла обеспечивает поездки для 30 млн пассажиров из 11 регионов

Началась реставрация дверей 1950-х годов на станции метро «Аэропорт»

Около 80 регионов принимают участие в «Вкусы России» на ВДНХ

Исторические игры и мастер-класс по созданию мультфильма пройдут в Москве