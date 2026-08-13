СМИ: Прах актера Поднозова развеят над Россией

Захоронения российского актера, основателя и худрука Санкт-Петербургского драматического театра «Особняк» Дмитрия Поднозова не будет. Об этом со ссылкой на окружение артиста сообщает ТАСС.

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Поднозов умер 20 июля на 65-м году жизни из-за онкологического заболевания. Его тело кремировали.

«Захоронения не будет. Прах Дмитрия Владимировича развеят над Россией, на островах», - заявил собеседник агентства.

Ранее председатель Совета Союза композиторов России Александр Чайковский заявил, что композитор Родион Щедрин и его супруга балерина Майя Плисецкая в совместном завещании указали, что их прах должен быть развеян над Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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