Предусмотрены разные способы поддержки для тех, кому будет сложно перейти на электронный формат голосования, в частности, сохранится вариант с традиционными бюллетенями, а также создадут специальную инфраструктуру поддержки для тех, кто не владеет гаджетами, сообщила НСН зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Ранее Разворотнева сообщала, что до половины протоколов собраний собственников жилья в России могут подделываться. После многочисленных жалоб от граждан депутаты совместно с Минстроем начали разрабатывать механизм полного перехода на электронный формат голосований. Это поможет избежать фальсификаций результатов.