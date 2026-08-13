Разворотнева объяснила, как собственникам жилья помогут с электронным голосованием
Традиционные бюллетени голосований останутся, но будут индивидуальными для каждого собственника, объяснила НСН Светлана Разворотнева.
Предусмотрены разные способы поддержки для тех, кому будет сложно перейти на электронный формат голосования, в частности, сохранится вариант с традиционными бюллетенями, а также создадут специальную инфраструктуру поддержки для тех, кто не владеет гаджетами, сообщила НСН зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
Ранее Разворотнева сообщала, что до половины протоколов собраний собственников жилья в России могут подделываться. После многочисленных жалоб от граждан депутаты совместно с Минстроем начали разрабатывать механизм полного перехода на электронный формат голосований. Это поможет избежать фальсификаций результатов.
Разворотнева подчеркнула, что процедуру адаптируют, в том числе, для тех собственников, кому сложно обращаться с цифровыми сервисами.
«Уходит в прошлое только такая форма голосований для больших домов, как очное собрание. Это когда все люди вышли на площадку перед домом, руки подняли, их посчитали. И по итогам протокол написали. Голосование через систему предполагает два вида голосования. Либо человек непосредственно голосует с помощью компьютера или иного гаджета, либо, как и раньше, заполняет бюллетень для голосования. Но только раньше этот бюллетень был произвольный, его каждый инициатор собрания создавал на собственный страх и риск, а потом вручную заполненные образцы считал. Теперь форма бюллетеня будет выдаваться из этой системы. У нас уже есть норма, когда инициатор собрания направляет через систему уведомление о том, что в доме будет проводиться собрание. И вот когда инициатор направил это уведомление, ему система выдает номерную форму протокола, то есть подсчитанную для каждого. Он их из этой системы распечатывает, раздает для заполнения каждому собственнику, кто не владеет гаджетами. После этого бюллетени надо отсканировать. И вот скан — это уже машиночитаемая форма. И на основании сканов формируется электронный протокол. Не инициатор его пишет на коленке, а протокол формируется внутри системы», — пояснила депутат.
Она добавила, что при любых видах голосования будет организована помощь, причем как собственникам, так и инициаторам собрания. А если жильцы примут такое решение, организацией процедуры «под ключ» могут заняться муниципальные органы.
«В законе предусмотрена инфраструктура поддержки для собственников. Регион может наделить такими функциями орган местного самоуправления или иную организацию, например, в Москве это МФЦ. Туда может прийти собственник, ему покажут, куда ткнуть, чтобы он проголосовал. Либо инициатору помогут ввести в систему уведомление о собрании, отсканировать протоколы, распечатать их, предоставить место, оборудование и так далее, то есть помочь чисто действиями. Либо, если собственники примут на общем собрании такое решение, это учреждение или орган местного самоуправления, может провести вообще все собрание от и до. Если собственники на общем собрании назначают муниципалитет администратором, он делает все: и печатает, и уведомления направляет, и собирает, и сканирует. Собственники вообще тут уже ничего не делают. Таким образом есть разные формы поддержки со стороны уполномоченных регионом организаций, чтобы помочь тем, кто не очень дружит с компьютерами», — рассказала Разворотнева.
Ранее Светлана Разворотнева в беседе с НСН рассказывала, для чего нужна процедура онлайн-взыскания долгов в сфере ЖКХ, и при каких условиях она производится.
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