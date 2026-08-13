«Яндекс Музыка» будет предупреждать слушателей об ИИ-треках

Представители стриминга рассказали, что в настоящее время данная инициатива обсуждается с правообладателями.

«Собираем данные о том, какой контент был создан при помощи ИИ-инструментов. То, как эта информация будет отображаться в сервисе, будет зависеть от многих факторов», - указали он.

Уточняется, что предполагается именно информирование пользователей, без выделения ИИ-контента в отдельную категорию.

Ранее в сервисе «Литрес» рассказали «Радиоточке НСН», что продажи книг, написанных с помощью ИИ, выросли в России в 3,2 раза.