«Яндекс Музыка» будет предупреждать слушателей об ИИ-треках
Сервис «Яндекс Музыка» намерен информировать слушателей о песнях, которые были созданы с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает РИА Новости.
Представители стриминга рассказали, что в настоящее время данная инициатива обсуждается с правообладателями.
«Собираем данные о том, какой контент был создан при помощи ИИ-инструментов. То, как эта информация будет отображаться в сервисе, будет зависеть от многих факторов», - указали он.
Уточняется, что предполагается именно информирование пользователей, без выделения ИИ-контента в отдельную категорию.
Ранее в сервисе «Литрес» рассказали «Радиоточке НСН», что продажи книг, написанных с помощью ИИ, выросли в России в 3,2 раза.
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