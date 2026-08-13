Московский академический театр сатиры возглавила Екатерина Сироткина

Директора Московского академического театра сатиры стала Екатерина Сироткина. Об этом со ссылкой на столичный Департамент культуры сообщает RT.

Долина может возглавить отделение вокала в первом джазовом вузе России

«До этого Екатерина Андреевна занимала должность заместителя директора театра», — отметили в ведомстве.

Ранее заслуженный деятель искусств РФ Григорий Заславский по собственному желанию покинул пост ректора ГИТИСа. Временно исполняющей обязанности ректора была назначена проректор по общим вопросам и проектному управлению вуза Марина Кирюшкина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Как пишут СМИ, наиболее вероятными кандидатами на должность Заславского в театральных кругах страны считают худрука Театра на Малой Бронной Константина Богомолова, худрука Театра на Малой Ордынке Эдуарда Боякова и народного артиста РФ Дмитрия Певцова.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Артем Геодакян
ТЕГИ:КультураМоскваТеатры

Горячие новости

Все новости

партнеры