Московский академический театр сатиры возглавила Екатерина Сироткина
Директора Московского академического театра сатиры стала Екатерина Сироткина. Об этом со ссылкой на столичный Департамент культуры сообщает RT.
«До этого Екатерина Андреевна занимала должность заместителя директора театра», — отметили в ведомстве.
Ранее заслуженный деятель искусств РФ Григорий Заславский по собственному желанию покинул пост ректора ГИТИСа. Временно исполняющей обязанности ректора была назначена проректор по общим вопросам и проектному управлению вуза Марина Кирюшкина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Как пишут СМИ, наиболее вероятными кандидатами на должность Заславского в театральных кругах страны считают худрука Театра на Малой Бронной Константина Богомолова, худрука Театра на Малой Ордынке Эдуарда Боякова и народного артиста РФ Дмитрия Певцова.
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