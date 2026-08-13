В США выступили против награждения Зеленского премией «Маяк надежды»

Жители Нью-Йорка выступили против проведения торжественного ужина в честь президента Украины Владимира Зеленского и вручения ему награды «Маяк надежды» греческого православного храма Святого Николая. Об этом сообщает RT.

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Отмечается, что соответствующая петиция опубликована на сайте Orthodox Reflections. Её авторы напомнили, что «правительство Зеленского запретило каноническую Украинскую православную церковь и пытается заменить каноническое православие структурами, ориентированными на государство».

«Почитать политического лидера, обвиняемого в преследовании христиан, значит извращать само Евангелие... Это духовная катастрофа», - указано в документе.

Ранее депутаты входящей в правящую коалицию чешской партии «Свобода и справедливость» призвали забрать у Зеленского высшую награду Чехии - орден Белого льва, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Zuma
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