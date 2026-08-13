В США выступили против награждения Зеленского премией «Маяк надежды»
Жители Нью-Йорка выступили против проведения торжественного ужина в честь президента Украины Владимира Зеленского и вручения ему награды «Маяк надежды» греческого православного храма Святого Николая. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что соответствующая петиция опубликована на сайте Orthodox Reflections. Её авторы напомнили, что «правительство Зеленского запретило каноническую Украинскую православную церковь и пытается заменить каноническое православие структурами, ориентированными на государство».
«Почитать политического лидера, обвиняемого в преследовании христиан, значит извращать само Евангелие... Это духовная катастрофа», - указано в документе.
Ранее депутаты входящей в правящую коалицию чешской партии «Свобода и справедливость» призвали забрать у Зеленского высшую награду Чехии - орден Белого льва, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В России утвердили ГОСТ на красную икру в банках
- «Нотки радикального феминизма»: Милонов поспорил с Драпеко насчет «несостоявшихся мужчин»
- В Совфеде назвали «дежурным» протест Японии после поездки Путина на Курилы
- Московский академический театр сатиры возглавила Екатерина Сироткина
- В Госдуме назвали главное оружие РФ в конфликте на Украине
- «Яндекс Музыка» будет предупреждать слушателей об ИИ-треках
- Весенний курс: Кто подстегнул ослабление рубля
- В США выступили против награждения Зеленского премией «Маяк надежды»
- СМИ: Прах актера Поднозова развеят над Россией
- Запуск прямых рейсов в Индонезию из российских регионов взвинтит цены на туры