В США выступили против награждения Зеленского премией «Маяк надежды»

Отмечается, что соответствующая петиция опубликована на сайте Orthodox Reflections. Её авторы напомнили, что «правительство Зеленского запретило каноническую Украинскую православную церковь и пытается заменить каноническое православие структурами, ориентированными на государство».

«Почитать политического лидера, обвиняемого в преследовании христиан, значит извращать само Евангелие... Это духовная катастрофа», - указано в документе.

Ранее депутаты входящей в правящую коалицию чешской партии «Свобода и справедливость» призвали забрать у Зеленского высшую награду Чехии - орден Белого льва, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

