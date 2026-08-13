В Госдуме объяснили перенос перехода на электронные медкнижки

Данные из электронные медкнижек не смогут попасть в чужие руки по вине государственных органов, сказал НСН Сергей Леонов.

Полный переход на электронные медкнижки, по всей видимости, перенесли из-за текущих проблем с интернетом и связью. Об этом НСН заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Минздрав отложил полный переход на электронные личные медицинские книжки до 1 сентября 2027 года. Леонов объяснил, с чем может быть связан перенос даты.

«Видимо, еще не пришло время перехода на электронные медицинские книжки, если учесть сегодняшние проблемы с интернетом, связью, а также с электронными сервисами, которые зависят от бесперебойного интернета», — сказал Леонов.

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Собеседник НСН также объяснил, в чем преимущество электронных медкнижек.

«Плюс в том, что электронная медкнижка всегда с собой, точно так же, как паспорт и права в “Госуслугах”. Когда есть электронные носители, можно более свободно пользоваться этими данными и самому, и контролирующим органам. Риски того, что эти данные попадут в чужие руки, есть всегда, но государственные данные и личные данные человека, которые охраняются государством, максимально защищены. По вине государства эти данные никогда никуда не утекали — только по вине тех, кто верит мошенникам», — добавил он.

Ранее Леонов заявил, что мошенники стали часто звонить под видом сотрудников поликлиник и говорить о необходимости замены бумажной медкарты на электронную. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Ермохин
ТЕГИ:ТехнологииГосдумаМедицина

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