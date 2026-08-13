Полный переход на электронные медкнижки, по всей видимости, перенесли из-за текущих проблем с интернетом и связью. Об этом НСН заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Минздрав отложил полный переход на электронные личные медицинские книжки до 1 сентября 2027 года. Леонов объяснил, с чем может быть связан перенос даты.

«Видимо, еще не пришло время перехода на электронные медицинские книжки, если учесть сегодняшние проблемы с интернетом, связью, а также с электронными сервисами, которые зависят от бесперебойного интернета», — сказал Леонов.