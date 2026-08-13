Главе МИД Японии разъяснили, что Курилы являются частью России

Отмечается, что Ноздрев разъяснил главе японского внешнеполитического ведомства, что принадлежность южных Курильских островов сомнению не подлежит. Это неотъемлемая часть России, которая вошла в её состав по итогам Второй мировой войны на законных международных основаниях.

Как пишет RT, протест Токио в российском диппредставительстве назвали «необоснованным политическим демаршем».

«Поездки президента по территории нашей страны... не могут быть предметом для обсуждения с иностранными государствами», - говорится в сообщении.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что тот, кто не принимает принадлежности Курильских островов России, «столкнётся с чудовищными последствиями своего заблуждения», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

