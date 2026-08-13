Главе МИД Японии разъяснили, что Курилы являются частью России
МИД Японии вызвал посла России в Токио Николая Ноздрева и заявил ему протеста в связи с поездкой президента РФ Владимира Путина на остров Итуруп. Об этом сообщили в российском диппредставительстве.
Отмечается, что Ноздрев разъяснил главе японского внешнеполитического ведомства, что принадлежность южных Курильских островов сомнению не подлежит. Это неотъемлемая часть России, которая вошла в её состав по итогам Второй мировой войны на законных международных основаниях.
Как пишет RT, протест Токио в российском диппредставительстве назвали «необоснованным политическим демаршем».
«Поездки президента по территории нашей страны... не могут быть предметом для обсуждения с иностранными государствами», - говорится в сообщении.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что тот, кто не принимает принадлежности Курильских островов России, «столкнётся с чудовищными последствиями своего заблуждения», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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