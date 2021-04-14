Турция рассчитывает на возобновление авиасообщения с Россией
Турция рассчитывает на досрочную отмену ограничений на авиасообщение с РФ, заявили в министерстве туризма республики. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее Россия приостановила полеты в Турцию с 15 апреля по 1 июня, напоминает Ura.ru. В Кремле отметили, что эта мера вызвана резкой вспышкой заболеваемости COVID-19 в Турции, сообщает Газета.ру.
В свою очередь, министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу отметил, что в решении Москвы нет политической подоплеки, и турецкая сторона работает над возобновлением полетов, сообщает RT.
Несмотря на закрытие авиасообщения, два раза в неделю продолжит действовать регулярный рейс Москва — Стамбул, а также вывозные чартерные рейсы для отдыхающих в Турции россиян, отмечает телеканал «360».
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