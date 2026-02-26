По акциям раннего бронирования можно приобрести летний тур со скидкой в 30-40%, россияне уже покупают Турцию, Мальдивы и Сейшелы, заявил НСН вице-президент АТОР Артур Мурадян.

Самый массовый российский курорт столкнулся со снижением спроса со стороны туристов. В январе-феврале бронирования Сочи сократились у одних операторов на 5-9% год к году, у других – на 30%, пишет «Коммерсант». Продажи туров по России на май–сентябрь 2026 года в середине февраля пока отстают от цифр прошлого года в среднем на 10%, сообщает АТОР. Мурадян рассказал, как обстоят дела с бронированием зарубежных туров на лето.