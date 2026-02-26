Россиянам рассказали, как сэкономить на Турции и Мальдивах до 40%

Сильное повышение цен в этом году не ожидается даже по Турции, а где-то станет даже дешевле, заявил НСН Артур Мурадян.

По акциям раннего бронирования можно приобрести летний тур со скидкой в 30-40%, россияне уже покупают Турцию, Мальдивы и Сейшелы, заявил НСН вице-президент АТОР Артур Мурадян.

Самый массовый российский курорт столкнулся со снижением спроса со стороны туристов. В январе-феврале бронирования Сочи сократились у одних операторов на 5-9% год к году, у других – на 30%, пишет «Коммерсант». Продажи туров по России на май–сентябрь 2026 года в середине февраля пока отстают от цифр прошлого года в среднем на 10%, сообщает АТОР. Мурадян рассказал, как обстоят дела с бронированием зарубежных туров на лето.

От 120 тысяч рублей: Туроператоры представили цены на летнюю Турцию
«Раннее бронирование в среднем позволяет сэкономить до 30-40%, по мере приближения к сезону экономия останавливается где-то на 10-15%. Ситуаций, когда турист будет видеть цену ниже, чем он купил по акции раннего бронирования, за последние четыре года мы не фиксируем. По заграничному отдыху лидером по раннему бронированию является Турция. Мы фиксируем отдельные брони на Мальдивы и Сейшелы. Туристы бронируют себе отдых, так как там нет понятия сезонности, которое свойственно другим пляжным направлениям. На лето уже также бронируют Юго-Восточную Азию. Как правило, это более долгосрочный отдых, туристы выбирают отели на период завершения выпускных экзаменов в школах – вторая половина июня. Египет не является направлением с большой глубиной продаж, его обычно бронируют максимум за месяц. Летом в Египте как раз сезон, там прекрасная погода без ветра, поэтому он еще будет конкурировать с Турцией за счет более бюджетных предложений», - рассказал он.

При этом он отметил, что повышение цен не ожидается даже по Турции, все в пределах 10%, а где-то станет даже дешевле.

«Что касается цен, мы на текущий момент не фиксируем подорожание. По Египту цены даже охлаждаются, рублевая цена во многом будет зависеть от курса. Если рубль сохранится в текущих границах, гостиницы даже подешевеют. Мы это уже видим по контрактам, которые заключаем. Если говорить по Турции, здесь массового поднятия цен мы не фиксируем, но самые популярные отели, конечно, как-то отреагируют на высокий спрос, но это в пределах 5-10%. Если смотреть на общую картину, мы ожидаем небольшое снижение цен, так как перевозка подешевела немного по сравнению с прошлым годом», - заключил собеседник НСН.

Ранее россиянам рассказали, как слетать в Японию за 20 тысяч рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ТуристыТурцияЦены

Горячие новости

Все новости

партнеры