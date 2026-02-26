Российские путешественники установили в Антарктиде флаг RT

Российские путешественники Константин Аксенов и Владимир Попов в ходе экспедиции «Русская Антарктида на кайтах» установили в Антарктиде флаг RT. Об этом говорится в сообщении канала.

«Путешественники впервые в истории прошли на кайтах проливы Южных Шетландских островов и установили четыре мировых рекорда. Официальную фиксацию достижений осуществлял главный редактор Книги рекордов России Алексей Свистунов», — отмечает RT.

Так, Аксенов финишировал первым на переходе от острова Ронге до острова Кувервиль. З Поповым зафиксировали рекорд в пересечении пролива в групповом зачете. Также путешественники преодолели расстояние около 3,7 км в условиях, которые считаются одними из самых суровых на планете. Ранее в таких высоких широтах никогда не совершали переходы на кайтах.

Владимир Попов поставил еще один рекорд - путешественник, который родился 12 июля 1963 года, стал самым возрастным совершившим переход в Антарктиде кайтсерфером.

По словам главного редактора Книги рекордов России, погодные условия были экстремальными даже по меркам Антарктиды. Около недели участники экспедиции не могли начать переход из-за сильного ветра, дождя и снега.

Ранее путешественник Федор Конюхов отправился в Антарктиду, до середины марта он пробудет на полярной сезонной одиночной станции.

