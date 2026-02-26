В Госдуме заявили, что работодатель несет ответственность за буллинг в коллективе
Светлана Бессараб заявила НСН, что работник может получить компенсацию за моральный ущерб, если работодатель не принял меры для предотвращения психологического давления.
Работодатель несет ответственность за буллинг в коллективе, заявила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб в пресс-центре НСН.
В России появился новый тренд - резко выросло количество «увольнений в никуда» из-за стрессов, выгораний и буллинга среди сотрудников. По информации СМИ на февраль 2026 года, 76% сотрудников российских компаний сталкивались с моббингом (травлей) на работе. Чаще всего работники жалуются на травлю со стороны руководителя.
«Буквально в прошлом году было принято решение о возмещение морального вреда работнику во время трудовых отношений, это 237 статья, были внесены изменения. Работник может получить компенсацию за моральный ущерб, если работодатель не принял меры для предотвращения, например, психологического давления. Работодатель обязан платить неустойку в таком случае наравне с тем, кто оказывал это давление», - рассказала собеседница НСН.
В России появился новый тренд - резко выросло количество «увольнений в никуда» из-за стрессов, выгораний и буллинга среди сотрудников. По информации СМИ на февраль 2026 года, 76% сотрудников российских компаний сталкивались с моббингом (травлей) на работе. Чаще всего работники жалуются на травлю со стороны руководителя.
Ранее HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян заявил НСН, что косвенно токсичными можно считать сферы с высоким дефицитом кадров: медицина (90%), строительство (83%), продажи/услуги и логистика (80%), IT (78%).
Горячие новости
- Мединский: Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих
- В России призвали ввести психологов в отделениях полиции
- В Петербурге предотвратили теракт против высокопоставленного военного
- Госдума взяла на контроль ситуацию с увольнениями из «Почты России»
- В Новгородской области возбудили дело после ДТП с девятью пострадавшими
- Школа, авиация, МВД: Где чаще всего встречается абьюз на работе
- Унижение и критика: Психолог рассказала, как определить абьюзера
- В Улан-Удэ предотвратили нападение школьника на сверстников
- Почему более 40% россиян подвергаются преследованию со стороны начальства
- Умерла сыгравшая Снежную Королеву актриса Наталья Климова