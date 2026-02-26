В Госдуме заявили, что работодатель несет ответственность за буллинг в коллективе

В России появился новый тренд - резко выросло количество «увольнений в никуда» из-за стрессов, выгораний и буллинга среди сотрудников. По информации СМИ на февраль 2026 года, 76% сотрудников российских компаний сталкивались с моббингом (травлей) на работе. Чаще всего работники жалуются на травлю со стороны руководителя.

«Буквально в прошлом году было принято решение о возмещение морального вреда работнику во время трудовых отношений, это 237 статья, были внесены изменения. Работник может получить компенсацию за моральный ущерб, если работодатель не принял меры для предотвращения, например, психологического давления. Работодатель обязан платить неустойку в таком случае наравне с тем, кто оказывал это давление», - рассказала собеседница НСН.

Ранее HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян заявил НСН, что косвенно токсичными можно считать сферы с высоким дефицитом кадров: медицина (90%), строительство (83%), продажи/услуги и логистика (80%), IT (78%).

