Вошли не в ту дверь: Ситуацию с собакой и курьером в «Додо» сравнили с «Муму»
«Додо Пицца» зашла не в ту дверь, так как сначала поставила руководителя выше рядового сотрудника, заявила НСН Юлия Цыганкова.
HR-эксперт, основатель Центра переподготовки и повышения квалификации «Профимейкер» Юлия Цыганкова в пресс-центре НСН объяснила, почему скандал в «Додо Пицце» получил такой резонанс.
«Люди начали высказывать свое мнение открыто. Я до этого момента не встречала такого активного сплочения людей против корпоративной травли сотрудника. Компания интересно повернула эту историю, что управляющая тоже пострадала из-за травли. Но тут как будто сотрудники воспринимаются не так серьезно, не как ценный ресурс, так воспринимаются только руководители. Я думаю, что это и выступило триггером для населения. Эта мадам попыталась сыграть в Муму, «Додо Пицца» зашла не в ту дверь. Они сейчас эту ситуацию выруливают», - отметила она.
Напомним, курьер одной из пиццерий «Додо» в Челябинске был уволен за то, что укрыл собаку пледом в морозы. Бездомный пес жил возле заведения, сотрудники его регулярно подкармливали. Конфликт возник после назначения новой управляющей, которая выступила против ухода за животным, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
После скандала основатель сети Федор Овчинников заявил, что отныне все заведения пиццерий «Додо» в России станут pet-friendly. По его словам, посетителей будут пускать вместе с домашними животными.
Горячие новости
- Мединский: Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих
- В России призвали ввести психологов в отделениях полиции
- В Петербурге предотвратили теракт против высокопоставленного военного
- Госдума взяла на контроль ситуацию с увольнениями из «Почты России»
- В Новгородской области возбудили дело после ДТП с девятью пострадавшими
- Школа, авиация, МВД: Где чаще всего встречается абьюз на работе
- Унижение и критика: Психолог рассказала, как определить абьюзера
- В Улан-Удэ предотвратили нападение школьника на сверстников
- Почему более 40% россиян подвергаются преследованию со стороны начальства
- Умерла сыгравшая Снежную Королеву актриса Наталья Климова