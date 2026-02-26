Вошли не в ту дверь: Ситуацию с собакой и курьером в «Додо» сравнили с «Муму»

«Люди начали высказывать свое мнение открыто. Я до этого момента не встречала такого активного сплочения людей против корпоративной травли сотрудника. Компания интересно повернула эту историю, что управляющая тоже пострадала из-за травли. Но тут как будто сотрудники воспринимаются не так серьезно, не как ценный ресурс, так воспринимаются только руководители. Я думаю, что это и выступило триггером для населения. Эта мадам попыталась сыграть в Муму, «Додо Пицца» зашла не в ту дверь. Они сейчас эту ситуацию выруливают», - отметила она.

Напомним, курьер одной из пиццерий «Додо» в Челябинске был уволен за то, что укрыл собаку пледом в морозы. Бездомный пес жил возле заведения, сотрудники его регулярно подкармливали. Конфликт возник после назначения новой управляющей, которая выступила против ухода за животным, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

После скандала основатель сети Федор Овчинников заявил, что отныне все заведения пиццерий «Додо» в России станут pet-friendly. По его словам, посетителей будут пускать вместе с домашними животными.

