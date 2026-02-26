Почему более 40% россиян подвергаются преследованию со стороны начальства
Сотрудники зачастую не идут отстаивать свои права, хотя в России обширная законодательная база для этого, заявила НСН Юлия Цыганкова.
Более 40% россиян подвергаются преследованию со стороны начальства и даже иногда травле, заявила HR-эксперт, основатель Центра переподготовки и повышения квалификации «Профимейкер» Юлия Цыганкова в пресс-центре НСН.
«Более 40% россиян подвергаются преследованию со стороны начальства и даже иногда травле. Со стороны именно руководителей. У нас до сих пор бытует мнение, что «я – начальник, ты – дурак», сотрудники, возможно, в такой обстановке не идут отстаивать свои права. Хотя у нас законодательная база подготовлена очень хорошо. В Трудовом кодексе очень четко прописан порядок расторжения трудовых договоров, например. Люди просто сами зачастую не обращаются никуда в случае нарушений», - рассказала она.
В России набирает обороты тревожный тренд: все чаще сотрудники увольняются без поиска нового места работы из‑за стресса, профессионального выгорания и травли в коллективе. По данным СМИ на февраль 2026 года, с моббингом на рабочем месте сталкивались 76% работников российских компаний, причём наиболее распространён случай травли со стороны непосредственного руководителя.
В России подготовленное законодательство, чтобы отстоять свои права на работе в случае буллинга, заявила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб в пресс-центре НСН.
