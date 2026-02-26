РКН предупредил о фейковых письмах о запрете на использование VPN-сервисов

Роскомнадзор предупредил о фейковой рассылке электронных писем якобы от имени территориальных управлений ведомства. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале федеральной службы.

Отмечается, что поддельные письма рассылают с электронной почты rsockanc56@mail.ru.

«В них сообщается о запрете на использование VPN-сервисов на рабочих местах. Письма оформлены как официальные документы территориального управления... и содержат сведения о сертифицированной электронной подписи уполномоченного сотрудника. Это фейк!» - заявили в Роскомнадзоре.

Ведомство напомнило, что для отправки официальных писем использует почту в формате name@rkn.gov.ru, а послания Роскомнадзора и его территориальных органов содержат электронную подпись в формате .sig. Ее подлинность и срок действия можно проверить на портале «Госуслуги».

Ранее Роскомнадзор опроверг слухи о блокировке сервиса Twitch в России.

