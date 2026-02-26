РКН предупредил о фейковых письмах о запрете на использование VPN-сервисов
Роскомнадзор предупредил о фейковой рассылке электронных писем якобы от имени территориальных управлений ведомства. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале федеральной службы.
Отмечается, что поддельные письма рассылают с электронной почты rsockanc56@mail.ru.
«В них сообщается о запрете на использование VPN-сервисов на рабочих местах. Письма оформлены как официальные документы территориального управления... и содержат сведения о сертифицированной электронной подписи уполномоченного сотрудника. Это фейк!» - заявили в Роскомнадзоре.
Ведомство напомнило, что для отправки официальных писем использует почту в формате name@rkn.gov.ru, а послания Роскомнадзора и его территориальных органов содержат электронную подпись в формате .sig. Ее подлинность и срок действия можно проверить на портале «Госуслуги».
Ранее Роскомнадзор опроверг слухи о блокировке сервиса Twitch в России.
Горячие новости
- Ким Чен Ын заявил о полном отказе от связей КНДР с Южной Кореей
- Россиянам рассказали, как сэкономить на Турции и Мальдивах до 40%
- РКН предупредил о фейковых письмах о запрете на использование VPN-сервисов
- Вызов года: Экс-министр экономики предупредил россиян о скачке инфляции
- СМИ: Иран передал США через Оман предложения по ядерной сделке
- Мало туристов: Во сколько обойдется путешествие в Южную Корею
- Орбан обвинил Зеленского в попытках втянуть Венгрию в украинский конфликт
- «Яндекс» возглавил рейтинг самых дорогих компаний Рунета в 2025 году
- Роскомнадзор ограничил доступ к 469 VPN-сервисам
- КНДР намерена внедрять новые секретные виды вооружений