В Госдуме рассказали, как бороться с буллингом в школах
Нет необходимости создавать федеральное агентство по борьбе с буллингом в школах, заявила НСН Светлана Бессараб.
Бороться с буллингом в школах нужно с помощью психологов и «очистки» интернет-пространства, заявила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб в пресс-центре НСН.
«Тут все сугубо личное, на уровне федерального органа власти решить такие вопросы невозможно. Важно, чтобы в каждой школе был психолог, чтобы дети не боялись идти к психологу, чтобы дети не считали это чем-то смешным и страшным. Нужно в семье учить, что о проблемах можно всегда рассказать. Если ты стесняешься говорить об этом маме с папой, зайди к школьному психологу, посоветуйся. А на уровне федерального органа власти правильно, что Роскомнадзор наблюдает за состоянием интернет-пространства, оценивает социальные сети, убирает все материалы, которые представляют угрозу нашим детям», - отметила она.
В Госдуме недавно предложили создать федеральное агентство по борьбе с буллингом в школах и цифровой среде.
Ранее сообщалось, что вице-спикер Госдумы Борис Чернышов планирует разработать и внести законопроект об обязательном наличии школьного психолога в каждой российской школе. Инициатива связана с ростом числа чрезвычайных происшествий с участием детей в учебных заведениях.
При этом заслуженный учитель России Евгений Ямбург в разговоре «Радиоточкой НСН» заметил, что сегодня на одного психолога приходится 800 школьников, а специалистов для расширения штата не хватает в большинстве регионов.
