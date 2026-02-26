Ким Чен Ын заявил о полном отказе от связей КНДР с Южной Кореей

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о полном отказе от каких-либо связей с Южной Кореей. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Как отметил северокорейский лидер, даже в ООН две страны зарегистрированы отдельно.

«Мы сделаем постоянным нынешнее состояние, при котором полностью устранены условия для связей с Южной Кореей, и ни при каких обстоятельствах не будем возрождать искаженное прошлое», - заявил Ким Чен Ын.

По его словам, в отношениях Пхеньяна и Сеула «ничего не осталось», а если и осталось, то только холодный расчет, основанный на национальных интересах КНДР и «решительное реагирование».

Ранее Ким Чен Ын заявил, что отношения КНДР и России еще более укрепились в течение 2025 года.

