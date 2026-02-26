Умерла сыгравшая Снежную Королеву актриса Наталья Климова
Актриса Наталья Климова умерла в городе Муром Владимирской области, ей было 87 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию.
Климова ушла из жизни 25 февраля, отмечает RT.
«Она будет похоронена на территории Свято-Воскресенского монастыря в Муроме», — подчеркнули в администрации.
Власти пояснили, что Климова и ее муж актер Владимир Заманский были прихожанами обители и помогали в ее восстановлении.
Наталья Климова родилась в 1938 году в Москве, окончила школу-студию МХАТ. Актриса служила в театре «Современник» и снималась в кино. Климова известна по роли Снежной Королевы в одноименном фильме Геннадия Казанского, а также по картинам «Конец и начало», «Гиперболоид инженера Гарина», «Сказы Уральских гор». В 1990 году актриса оставила карьеру из-за болезни.
