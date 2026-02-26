Умерла сыгравшая Снежную Королеву актриса Наталья Климова

Климова ушла из жизни 25 февраля, отмечает RT.

«Она будет похоронена на территории Свято-Воскресенского монастыря в Муроме», — подчеркнули в администрации.

Власти пояснили, что Климова и ее муж актер Владимир Заманский были прихожанами обители и помогали в ее восстановлении.

Наталья Климова родилась в 1938 году в Москве, окончила школу-студию МХАТ. Актриса служила в театре «Современник» и снималась в кино. Климова известна по роли Снежной Королевы в одноименном фильме Геннадия Казанского, а также по картинам «Конец и начало», «Гиперболоид инженера Гарина», «Сказы Уральских гор». В 1990 году актриса оставила карьеру из-за болезни.

