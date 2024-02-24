Турпоток из России в Турцию за январь упал почти на 18%
В январе 2024 года Турцию посетило на 17,6% меньше российских туристов, пишет РИА Новости.
Так, в январе в Турцию съездили 230 тысяч 579 россиян, а за аналогичный период 2023 года Турцию посетило 279 тысяч 818 российских туристов, следует из статистики министерства туризма республики.
Несмотря на сокращение турпотока, россияне остаются лидерами среди иностранцев, посетивших Турцию в январе. Доля граждан России превысила 11%. Также высоким спросом направление пользовалось среди жителей Ирана, Болгарии, Германии и Грузии.
Ранее стало известно, что за первые полтора месяца 2024 года Таиланд посетили больше 347 тысяч российских туристов, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru