Турпоток из России в Турцию за январь упал почти на 18%

Так, в январе в Турцию съездили 230 тысяч 579 россиян, а за аналогичный период 2023 года Турцию посетило 279 тысяч 818 российских туристов, следует из статистики министерства туризма республики.

Несмотря на сокращение турпотока, россияне остаются лидерами среди иностранцев, посетивших Турцию в январе. Доля граждан России превысила 11%. Также высоким спросом направление пользовалось среди жителей Ирана, Болгарии, Германии и Грузии.

Ранее стало известно, что за первые полтора месяца 2024 года Таиланд посетили больше 347 тысяч российских туристов, отмечает «Радиоточка НСН».

