Турпоток из России на Кубу вырос в 3,5 раза и может стать рекордным

Поток российских туристов на Кубу за 10 месяцев текущего года увеличился в 3,5 раза по сравнению с тем же периодом 2022 года. Таким образом, это направление может стать рекордным по итогам 2023 года и превзойти показатели допандемийного 2019 года.

Такую статистику обнародовала Ассоциация туроператоров России со ссылкой на информацию посольства Кубы в Москве. Согласно прогнозным оценкам Гаваны, на Острове Свободы могу побывать в этом году более 180 тысяч граждан России.