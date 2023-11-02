«За 150 тысяч»: Туры на Филиппины подешевеют в два раза после запуска прямых рейсов

Ранее издание «Известия» сообщило, что Россия и Филиппины обсуждают запуск прямого авиасообщения между странами. Так, в филиппинском посольстве в России заявили, что завершить переговоры планируется до конца 2023 года, а запустить прямые рейсы — в первом квартале 2024 года. Рассматриваются перелеты не только из Москвы, но также из Санкт-Петербурга, Новосибирска и Иркутска. По мнению Арутюнова, прямое авиасообщение в полтора-два раза уменьшит стоимость перелета.

«В основном наши граждане летают в Филиппины через Ближний Восток — Оман, Дубай и так далее. Цена перелета составляет в лучшем случае порядка 60 тысяч рублей, а то и все 100 тысяч рублей. Полагаю, что прямой перелет удешевит стоимость в полтора-два раза, для жителей Дальнего Востока разница будет еще более ощутимой. Например, при перелете из Новосибирска цена может опуститься до 40 тысяч рублей, а турпакет на двоих на неделю обойдется в пределах 150 тысяч рублей. Проживание там не стоит бешеных денег, это относительно недорогое направление. Львиную долю от стоимости отдыха занимает перелет», — сказал Арутюнов.

Собеседник НСН добавил, что спрос на отдых на Филиппинах в 2023 году вырос многократно после провала двумя годами ранее.

«В 2019 году на Филиппинах отдохнули около 30 тысяч российских туристов, в 2021 году — лишь около 1000 туристов, а с января по сентябрь 2023 года — уже порядка 19 тысяч туристов. Филиппины очень любимы нашими соотечественниками, особенно жителями Дальнего Востока — им и лететь близко, и цены очень приятные, и курорты хорошие, и гостиниц много. Если прямые рейсы будут запущены из нескольких российских городов, это будет особенно здорово. Я думаю, что это очень позитивный момент. Все наши туристы, которых мы отправляем на Филиппины, возвращались в восторге. Там очень много разных островов, все они по-своему прекрасны, наиболее популярные курорты — это Боракай, Себу и Палаван», — отметил эксперт.

Вместе с тем президент Союза туристических агентств Сергей Голов назвал Филиппины не очень массовым направлением для спокойного отдыха.

«Туристов в Филиппинах привлекают тепло, экзотика, фрукты, отдых, океан, однако ничего сверхъестественного там нет, это направление для спокойного отдыха. Не могу сказать, что это будет максимально массовое направление. К тому же, надо определиться, на чем летать, — от этого будет зависеть стоимость тура. Сейчас все решается на дипломатическом уровне. Как только Росавиация объявит о запуске регулярных авиарейсов, можно будет о чем-то говорить. Пока что никто не думает о запуске рекламной кампании отдыха на Филиппинах», — сказал Голов.

Ранее Россия возобновила прямое авиасообщение с Кубой с 1 июля 2023 года, в тот же день на остров из аэропорта Шереметьево вылетел первый рейс. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

