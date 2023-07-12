Турпоператор «Арт-тур»: В 2023 году хитом для туризма будет Китай

«В этом году хитом будет Китай, который должен открыться совсем скоро. Мы ждем, что в конце июля. Мы внесены в списки для бесплатного открытия групповых виз. Ожидаем, что будет большой всплеск интереса. Китай - это не только отдых и экскурсии, а еще и важная составляющая - бизнес и шоппинг», - сказал собеседник НСН.

Ранее специалисты OneTwoTrip назвали страны и направления, которые стали самыми востребованными летом этого года у российских самостоятельных туристов. Как выяснилось, самый большой рост у Токио: за год спрос на гостиницы в этом мегаполисе увеличился в шесть раз. Второе место занимает Сингапур, куда летом россияне стали приезжать в пять раз чаще. Доля Бангкока за год выросла на 87,5 процента, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

