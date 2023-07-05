СМИ: Турция становится для российских туристов дороже Мальдив

Для россиян отдых на турецких курортах становится дороже, чем на Мальдивах. Об этом пишет издание Ekonomigazetesi.

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Журналисты отметили, что по стоимости отдыха Турция сравнялась с Грецией и обогнала Испанию. Туристическая отрасль республики находится под угрозой из-за инфляции, пишет издание.

«Для российских туристов Турция становится дороже Мальдив и это тревожный сигнал», - констатировали журналисты.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) ранее сообщили, что стоимость летнего отдыха в Турции для туристов из РФ выросла на 73-91% по сравнению с 2019 годом, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:Российские ТуристыТуризмТурция

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