СМИ: Турция становится для российских туристов дороже Мальдив
Для россиян отдых на турецких курортах становится дороже, чем на Мальдивах. Об этом пишет издание Ekonomigazetesi.
Журналисты отметили, что по стоимости отдыха Турция сравнялась с Грецией и обогнала Испанию. Туристическая отрасль республики находится под угрозой из-за инфляции, пишет издание.
«Для российских туристов Турция становится дороже Мальдив и это тревожный сигнал», - констатировали журналисты.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) ранее сообщили, что стоимость летнего отдыха в Турции для туристов из РФ выросла на 73-91% по сравнению с 2019 годом, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Министр обороны Болгарии допустил отмену визита Зеленского
- На Грету Тунберг завели уголовное дело
- Пушилин оценил итоги первого этапа контрнаступления ВСУ
- СМИ: Турция становится для российских туристов дороже Мальдив
- В ДНР заявили об ударе по Волновахе ракетой Storm Shadow
- Россиянина осудили на семь лет за призывы к экстремизму
- Экс-разведчик США Риттер предрек смену власти на Украине
- В Германии объяснили причину ареста личного автотранспорта россиян
- Великобритания начнет подготовку украинских пилотов управлению F-16 в августе
- Замгенсека НАТО призвал не опасаться рисков скорого нападения на ЗАЭС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru