Туроперэксперт раскрыла цены на осенний отдых в Турции Египте и ОАЭ

Осенний отдых в популярных зарубежных направлениях обойдется российским туристам в различные суммы в зависимости от выбранной страны и формата питания. Об этом сообщает ОТР со ссылкой на турэксперта Наталью Ансталь.

Самыми доступными вариантами традиционно останутся Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты, где начнется бархатный сезон. По словам Ансталь, недельная поездка в хороший египетский отель на двоих обойдется примерно в 160 тысяч рублей, а в Турции цены стартуют от 180 тысяч рублей за аналогичный уровень сервиса. Стоимость путевок в Турцию при этом заметно снизится ближе к октябрю.