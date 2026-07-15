Летний тренд: Почему россияне выбирают событийный туризм
Дмитрий Арутюнов рассказал, что концерты или спортивные мероприятия часто становятся поводом совместить отпуск с событием, а Сергей Голов уточнил, что сюда можно добавить и гастротур.
Поездки за границу ради посещения каких-то массовых мероприятий сегодня очень популярны у россиян. Об этом в пресс-центре НСН рассказал генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.
«Кстати еще один вариант туризма на лето — это событийный туризм, когда приезжают на спортивные мероприятия, на концерты звезд. К сожалению, нам этого не хватает последние годы и народ соскучился. В том же самом Дубае российских артистов выступает больше, чем в Москве», — рассказал он.
В свою очередь президент Союза турагентств, член координационного совета при Общественной палате Сергей Голов отметил, что событийный туризм — это тренд.
«Это тренд. Всегда можно совместить экскурсионку с событийным туризмом, плюс еще и взять гастрономический тур. Событийность очень важна», — раскрыл он в пресс-центре НСН.
Ранее коммерческий директор «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Антон Лаврухин заявил в пресс-центре НСН, что полетные программы в Азию на сентябрь-октябрь 2026 года уже закладывают более высокую цену билета из-за ситуации с авиационным топливом.
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