Поездки за границу ради посещения каких-то массовых мероприятий сегодня очень популярны у россиян. Об этом в пресс-центре НСН рассказал генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

«Кстати еще один вариант туризма на лето — это событийный туризм, когда приезжают на спортивные мероприятия, на концерты звезд. К сожалению, нам этого не хватает последние годы и народ соскучился. В том же самом Дубае российских артистов выступает больше, чем в Москве», — рассказал он.